Solinger Innenstadt : Senior am Hofgarten ausgeraubt

Die Polizei sucht Zeugen der Attacke. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mitte In der Nähe des Hofgartens am Graf-Wilhelm-Platz ist am Mittwoch ein 77-jähriger Mann ausgeraubt worden. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als das Opfer eine öffentliche Toilette gegenüber des Einkaufszentrums betrat, hörte ess ein Rascheln hinter sich – kurz darauf trat ihm ein Unbekannter gegen die Beine. Dann griff der Mann der Polizei zufolge in die Hosentasche seines Opfers, klaute das Portemonnaie und flüchtete in Richtung Haupteingang des Einkaufszentrums.

Täterbeschreibung: männlich, 20 bis 25 Jahre alt 1,80 bis 1,85 m groß, kurze, schwarze Haare, schwarzer Rucksack. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Tel. 0202 / 284 0 zu melden.

(red)