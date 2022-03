Unterstützung aus Solingen : Seelsorger empfängt Hilferuf aus der Heimat

Kaplan Michael Fetko wirbt um Spenden für sein Heimatbistum in der Westukraine. Foto: Fetko

Solingen Kaplan Michael Fetko wirbt um Spenden für sein Heimatbistum in der Westukraine. Dort kommen täglich Binnenflüchtlinge aus den Kriegsgebieten an.

Menschen in schwierigen Lebenslagen Trost und Hoffnung zu spenden, gehört zu den Kernaufgaben von Kaplan Michael Fetko: Schließlich nimmt er sich seit 2021 für die katholische Seelsorge am Städtischen Klinikum der Sorgen und Nöte von Patienten und Angehörigen an. Doch die Ereignisse der letzten Wochen dürften auch ihm persönlich zugesetzt haben. Denn der 32-Jährige ist selbst gebürtiger Ukrainer und hat enge Verwandte im kriegsgebeutelten Land.

Vor allem die ersten Tage seit dem Überfall russischer Truppen seien „schrecklich“ gewesen, erzählt Fetko, der täglich mit seiner Familie telefoniert. Die lebt in der Oblast Transkarpatien im Südwesten des Landes. Dort, in Nähe zu den Staatsgrenzen von Rumänien, Ungarn, der Slowakei und Polen, kommen täglich riesige Scharen von Binnenflüchtlingen aus den umkämpften Gebieten an – mit dem, was sie gerade am Körper tragen. „Sie waren teilweise fünf Tage lang unterwegs, sind erschöpft, müde und hilflos“, sagt Fetko, dessen Eltern sich vor Ort für die Kriegsopfer einsetzen.

Info Die Stadt Solingen hat wiederum eine Hotline eingerichtet, die werktags von 8 bis 18 Uhr erreichbar ist. Wer Hilfe anbieten oder geflüchtete Menschen anmelden will, findet dort Antworten auf seine Fragen unter ☏ 0212 / 25 08 83 50.

Aus erster Hand erreichten ihn somit Berichte über die dramatischen Szenen an der Grenze, wo sich Mütter und ihre Kinder von den Vätern und älteren Brüdern verabschiedeten, die das Land wegen des Kriegsdienstes nicht verlassen dürfen. Diesen Familien seelisch beizustehen und sie gleichzeitig mit allem materiell Notwendigem zu versorgen, habe man sich in seinem Heimatbistum Mukachevo zur Aufgabe gemacht, berichtet Michael Fetko: „Bischof Monsignore Nil Lushckak hat alle pastoralen Dienste dazu aufgerufen, die Unterkünfte in ihren Pfarreien, in unseren Pastoralen und Geistlichen Zentren, Klöster und auch eigene Pfarrhäuser für die Menschen zur Verfügung zu stellen.“ In Schulen, Kindergärten und anderen öffentlichen Häusern hätten Flüchtlinge bereits ein vorübergehendes Dach über dem Kopf gefunden. Dort verteilen die Helfer aus Kirche und Gesellschaft derzeit Essen und Kleidung. „Zudem brauchen viele Menschen therapeutische Unterstützung“, sagt Fetko. Gerade wenn sich die große Hektik nach der strapaziösen Flucht gelegt habe, zeigten sich oft erst die psychischen Folgen wie Depressionen unter den Betroffenen.

Und über allem liege immer noch die Angst – einerseits um die zurückgebliebenen Verwandten, andererseits vor einer Ausweitung des Krieges in bislang nicht berührte Regionen. „Wir befürchten das Schlimmste“, sagt Fetko. Eine Gefahr sieht er auch für die Kirche – sowohl die katholische als auch evangelische in seiner Heimat. Der Seelsorger, der 2017 seine Priesterweihe empfing, gehört der sogenannten ruthenischen griechisch-katholischen Kirche an. Die war zu sowjetischer Zeit in der Ukraine verboten. „Heute sieht uns Putin als prowestlich, prodemokratisch und antirussisch. Wir sind ihm ein Dorn im Auge“, sagt Fetko und mahnt: „Als Kirchen hier in Westeuropa müssen wir unsere Stimme noch stärker erheben.“ In seiner Solinger Wahl-Heimat wirbt er nun um Spenden, um die Helfer im Bistum Mukachevo zu unterstützen. Die katholische Pfarrgemeinde St. Clemens, über die er in die Klingenstadt gelangt war, stellt dazu das Konto bereit. „Ich bin sehr dankbar für die große Solidarität“, betont er. So habe er viele Anrufe erhalten von Menschen, die mit Geld, Kleidung oder Lebensmitteln aushelfen wollten. Mit der Stadt sei man zudem in gutem Kontakt. Und auch den ankommenden Flüchtlingen wolle er zur Seite stehen, betont der Vollzeit-Klinikums-Seelsorger: „Wenn meine Hilfe gebraucht wird, stehe ich zur Verfügung.“

Unter dem Verwendungszweck „Ukraine Hilfe“ können Spenden auf das Konto der Pfarrgemeinde St. Clemens eingezahlt werden. Die wird das Geld an das Bistum Mukachevo weiterleiten.