„Wir wissen selbst nicht, was drin ist“ „Secret Pacs“-Automat nun auch in Solingen-Höhscheid

Auch in Solingen gibt es seit Anfang dieser Woche einen „Secret Pacs“-Automaten. Und zwar in Höhscheid an der Neuenhofer Straße zwischen Aldi und Shell-Tankstelle. Betreiberin dieses wie auch des Automaten im Allee-Center ist Melanie Greco, deren Retourenhandel „Secret Cubes“ an der Alexanderstraße in Solingen sitzt und erst seit dem 1. Juli dieses Jahres besteht. Die 43-jährige Verwaltungsangestellte baut sich damit ein zweites, nebenberufliches Standbein auf. Die Idee dazu hatte sie, als sie Anfang des Jahres eine Reportage zu dem Thema im Fernsehen sah. Dass Retouren, die sonst verbrannt oder verschrottet werden, eine neue Verwendung finden, “ist eine gute Art, sie doch noch in Umlauf zu bringen“, findet Melanie Greco mit Blick auf den Nachhaltigskeitsaspekt.