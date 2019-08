Urteil am Landgericht Wuppertal : Sechseinhalb Jahre Haft nach Hotel-Überfall

Solingen / Wuppertal Ein 41-Jähriger hatte sich vor dem Landgericht wegen des Raubüberfalls auf den Gräfrather Hof zu verantworten.

Eine kurze medizinische Begutachtung bei der Polizei bestätigte eine Ausnahmesituation nach vier Tagen Alkohol- und Kokainkonsum. Panikstörungen und Depressionen könne man fast als logische Folge bezeichnen. Der psychiatrische Gutachter zeichnete den Lebensweg des Angeklagten nach. Als 18-Jähriger sei er in seiner Schülerclique zum ersten Mal mit Marihuana, danach mit Kokain in Kontakt geraten. Der ältere Bruder sei an Heroinsucht gestorben.

Der Angeklagte habe dann ein Speiselokal in Solingen übernommen, einen Schickeria-Treffpunkt. Hier habe er mit seinen Kunden gesellschaftlich mithalten wollen. Die Kunden hätten viel mehr Geld zur Verfügung gehabt, so dass er nur im Kokain-Rausch auf dem gleichen Level zu sein glaubte. Das Abenteuer habe in der Pleite geendet. Ein wirklicher Lebensplan sei nicht zu erkennen gewesen – er sei oberflächlich geblieben, mit der ständigen Flucht in die Droge. Erste Verurteilungen, offener Vollzug. Eine Krankheit habe eine kurze Hotelkarriere beendet. Neue Hoffnung dann in Frankfurt, eine glückliche Phase sei in Haiger gefolgt, dann erneuter Zusammenbruch mit einer Lungenkrankheit. 2018 die Rückkehr nach Solingen zu den Eltern.