Altenheim-Prozess in Solingen: Sechs Jahre Haft für Vergewaltigung einer 84-Jährigen

Solingen Am Montag ist in Solingen der sogenannte Altenheim-Prozess verhandelt worden. Dabei ging es um die mutmaßliche Vergewaltigung einer 84-Jährigen. Eine entscheidende Rolle spielte dabei der DNA-Beweis. Der Angeklagte bestreitet die Tat.

Sechs Jahre Freiheitsentzug wegen Vergewaltigung und Körperverletzung: So lautet das Urteil gegen einen Solinger, der in den frühen Morgenstunden des 27. Mai in ein Wohn- und Pflegezentrum an der Cronenberger Straße eingedrungen sein soll, um dort eine 84-Jährige Bewohnerin zu vergewaltigen. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der Italiener durch die zum Tatzeitpunkt defekte Eingangstür unbemerkt Zugang zum Zimmer verschafft haben soll, in dem die nach einem Schlaganfall im Wachkoma liegende Frau in ihrem Pflegebett schlief.