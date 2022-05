Landtagskandidaten in Solingen : Haug hat Kultur und Ehrenamt als Steckenpferde

Info

Zur Person Sebastian Haug wurde am 20. September 1974 in Haan geboren, wuchs aber in Solingen auf. An der Universität Passau und in Bonn studierte er Rechtswissenschaften und ist seit 2010 kanzleiansässig in Solingen, seit 2014 auch als Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. 2009 zog Haug in den Rat der Stadt Solingen ein. Seit 2015 steht er an der Spitze des CDU-Kreisverbandes. Zudem ist er Mitglied im Bezirksvorstand der CDU Bergisches Land und im Vorstand des Landesfachausschusses Europakonferenz der CDU NRW.

Wahlkreis Solingen I Zum Wahlkreis gehören die Stadtteile Ohligs/Aufderhöhe/Merscheid, Wald, Burg/Höhscheid sowie ein großer Teil von Mitte.