Unfall : Zwei Personen nach Zusammenstoß verletzt

Ohligs Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Langhansstraße wurden zwei Personen verletzt.

Auf der Langhansstraße in Solinger Stadtteil Ohligs kam es am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr zu einem schweren Unfall. Zwei Personen wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Auf der Brücke über die Autobahn 3 waren zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr zusammengestoßen. Über die Unfallursache konnte die Polizei zunächst keine konkreten Angaben machen. Die Langhansstraße wurde im Unfallbereich in beide Richtungen gesperrt. Neben der Feuerwehr waren auch fünf Einsatzwagen der Polizei vor Ort.