Feuer in Solingen Chemiebecken in Galvanik-Betrieb brennt

Gegen 7.06 Uhr alarmierte am Montag ein Nachbar die Feuerwehr, weil er einen Brand auf dem Gelände einer Galvanik-Firma an der Baverter Straße vermutete. Das berichtete Lukas Filz von der Solinger Leitstelle auf Anfrage. Die Einsatzkräfte mussten sich vor Ort gewaltsam Zutritt zum Betriebsgelände verschaffen, indem sie das Hoftor aufbrachen, wie einer Pressemeldung zu entnehmen ist. In einer etwa 300 Quadratmeter großen Halle im Firmenhof fanden die Einsatzkräfte laut Filz ein brennendes Chemiebecken vor. In der Halle werden der Pressemeldung zufolge Aluminiumoberflächen veredelt.