Solinger Traditionsunternehmen Schwache Konjunktur zwingt Zwilling zu Personalabbau

Kurzarbeit in der Produktion steht bei Zwilling seit August vergangenen Jahres auf der Tagesordnung. Anfangs waren 108 Mitarbeiter in der Fertigung an der Grünewalder Straße betroffen. Im Januar dieses Jahres verlängerte die zum Neusser Werhahn-Konzern gehörende Zwilling J. A. Henckels AG jedoch die Produktionseinschränkungen bis zum 30. Juni 2024. Diesmal für 98 Beschäftigte.