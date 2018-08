Solingen: Schussgeräusche - Polizei und SEK rücken an

Großeinsatz in Solinger Südstadt

Solingen Nach einer Schießerei in einem Wohngebiet nahe der Solinger Innenstadt rückten Polizei und Spezialeinsatzkommando (SEK) mit einem Großaufgebot an.

Große Aufregung am Donnerstagmittag an der Niedersachsenstraße in der Solinger Südstadt: Nachdem Anwohner Schüsse aus einer Wohnung gemeldet hatten, rückte die Polizei mit einem Großaufgebot aus.