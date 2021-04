Corona in Solingen : Schulöffnung frühestens am 10. Mai

Solingen Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD) sieht erste Anzeichen dafür, dass sich die Corona-Lage in der Klingenstadt allmählich verbessert.

„Das ist vielleicht ein erster Schritt in die richtige Richtung, um das Virus zu besiegen“, sagte Kurzbach, der die Solinger dazu aufrief, nun nicht nachzulassen. „Wir müssen uns im Mai weiter anstrengen, testen und die Regeln beachten, damit wir die dritte Welle jeden Tag etwas mehr in den Griff bekommen“, betonte der Verwaltungschef.

Geduld brauchen auch noch die Schüler und Lehrer an den Schulen in der Klingenstadt. Denn wie Schuldezernentin Dagmar Becker (Grüne) unterstrich, ist mit einer Rückkehr zum Wechselunterricht frühestens ab 10. Mai zu rechnen. „Zunächst muss die Inzidenz bis einschließlich nächsten Mittwoch unter 165 liegen, um die Schulen am dann übernächsten Tag zu öffnen. Dies wäre der kommende Freitag – wobei die Stadt für den Fall der Fälle erst für den darauffolgenden Montag, also den 10. Mai, eine Öffnung der Schulen als sinnvoll erachten würde. Sollte die Inzidenz an drei Tagen dann wieder über 165 steigen, müssten die Schulen laut Dezernent Jan Welzel (CDU) am Freitag, 14. Mai, wieder schließen: „Dann beginnt das Zählen von vorn.“