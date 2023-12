In Solingen fehlen schon heute Plätze Schuldezernentin sieht Land bei OGS-Ausbau in der Pfllicht

Das Thema stand bei der Sitzung des Solinger Schulausschusses am Dienstagabend einmal mehr auf der Tagesordnung. Und auch anderswo sorgt das Fehlen von Plätzen in der Offenen Ganztagsbetreuung für Sorgenfalten sowie Diskussionen. So hat Stadtdirektorin Dagmar Becker bei einer Anhörung im NRW-Landtag jetzt ein weiteres Mal darauf gedrängt, dass die schwarz-grüne Landesregierung beim Ausbau des OGS verstärkt aufs Tempo drückt und zeitnah die Rahmenbedingungen für eine Erweiterung des Angebotes in den Kommunen schafft.