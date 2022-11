Nachhaltigkeit in Solingen „Schuhdemo“ in der Stadtbibliothek

Um auf die Problematik aufmerksam zu machen, eröffnete am Dienstag die Verbraucherberatung in Kooperation mit der Stadtbibliothek an der Mummstraße 10 in der Innenstadt eine „Schuhdemo“ im ersten Obergeschoss. Insgesamt acht Paar Schuhe stehen hier für mehr Umwelt- und Gesundheitsschutz in der Produktion sowie dafür, lange getragen zu werden.