Überdimensionale Buchstaben sind nicht mehr sicher Solingen-Schriftzug muss verschrottet werden

Einige Jahre hatten sie am Solinger Hauptbahnhof in Ohligs die ankommenden Besucher willkommen geheißen. Und zuletzt gab es dann noch einmal Überlegungen, die roten Solingen-Buchstaben an einer der Autobahnzufahrten der Klingenstadt zu platzieren. Doch jetzt steht fest, dass der überdimensionale Schriftzug, der vor elf Jahren in der Jugendhilfewerkstatt angefertigt worden ist, nirgendwo mehr für Solingen werben kann. Denn wie die Stadt am Dienstag bestätigt hat, sind die Buchstaben nicht länger verkehrssicher sowie standfest und müssen darum wohl verschrottet werden.