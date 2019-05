Gesundheit in Solingen : Schnelle Hilfe bei Schlaganfällen

Gesundheit in Solingen

Solingen In Ohligs gibt es jetzt ein überregionales Schlaganfallzentrum. Rund 1,5 Millionen Euro wurden investiert.

Es sei „ein echter Meilenstein“ für die St. Lukas Klinik als Ganzes und für die Neurologie im Speziellen, meint Krankenhaus-Direktor Johannes Wecker: Die Ohligser Klinik ist jetzt zertifiziertes überregionales Schlaganfallzentrum. Geplant hat Prof. Dr. Marcel Dihné, der Chefarzt der Neurologie, das schon bei seinem Antritt im Juni 2013. „Der Bezirk hier war im Prinzip leer“, erläuterte der Chefarzt gestern: Patienten, die nach einem Schlaganfall mehr als eine intravenöse Therapie brauchten (durch sie werden in rund einem Fünftel der Fälle Blutgerinsel erfolgreich aufgelöst), mussten beispielsweise nach Wuppertal, Düsseldorf oder Essen gebracht werden.

In einem überregionalen Schlaganfallzentrum („Stroke Unit“) stehen zusätzlich neuroradiologische Behandlungsmethoden zur Verfügung; das Blutgerinsel kann auch mit Hilfe eines Katheters entfernt werden. „Wir sind mittlerweile ein gut eingespieltes Team“, kommentiert Dr. Andree Boldt, radprax-Regionalleiter für Solingen und Hilden. Wenn eine Gehirnblutung, die in zehn bis 20 Prozent der Fälle auftritt, zu groß ist, kooperiert die St. Lukas Klinik auch mit dem Chefarzt der Klinik für Neurochirurgie am Städtischen Klinikum, Dr. Ralf Buhl.