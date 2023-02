Bilanz 2022 des Industrieverbandes Schneid- und Haushaltswaren Schneidwarenbranche mit Umsatz-Minus

Die Erwartungen des IVSH-Vorsitzenden an den Staat beziehungsweise Hilfsprogrammen sind gering. „Die gehen an den meisten unserer Betriebe vorbei und selbstverständlich sind auch Preisbremsen in einer freien Wirtschaft keine Hilfe“, so der Solinger Unternehmer und ergänzt: „Gleichzeitig hält das Wachstum bürokratischer Auflagen und Kontrollen unverändert an, wie aktuell besonders das sogenannte Lieferkettengesetz zeigt.“