Schneidwarenbranche : Schneidwarenbranche legt kräftig zu

Die Messe Ambiente in Frankfurt, traditionell ein Treffpunkt der Solinger Schneidwaren- und Besteckbranche, wurde wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Sie sollte ursprünglich am kommenden Freitag starten. Foto: Uwe Vetter/Uwe Vetter (Archiv)

Solingen Die überwiegend in Solingen ansässige Schneidwaren- und Besteckbranche hat 2021 den Umsatz um zwölf Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro gesteigert. Die wichtige Messe Ambiente wurde wegen der Corona-Pandemie erneut abgesagt.

Die internationale Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt, traditionell ein Treffpunkt der Solinger Schneidwaren- und Besteckbranche, wurde erneut wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Eigentlich sollte die Ambiente am Freitag dieser Woche starten. Der Geschäftsführer des in der Klingenstadt ansässigen Industrieverbandes Schneid- und Haushaltswaren (IVSH), Jens Heinrich Beckmann, bedauert die neuerliche Absage der Messe. Schon 2021 konnte sie nicht stattfinden. „Die Ambiente ist für uns die weltweit größte und bedeutendste Messe. Es kommen Einkäufer aus aller Welt nach Frankfurt“, sagt Beckmann mit Blick auf 70 bis 80 Prozent Auslandsbesucher und ergänzt: „Wir brauchen die Ambiente.“