Nach Rückgang im vergangenen Jahr : Schneidwarenbranche legt wieder zu

Unternehmen Der an der der Neuenhofer Straße in Höhscheid ansässige Industrieverband Schneid- und Haushaltswaren (IVSH) zählt rund 90 Mitgliedsunternehmen. Die Branche selbst ist in der Klingenstadt noch mit über 100 Unternehmen vertreten.

Vorsitzender des Verbandes ist Hartmut Gehring, Geschäftsführer Jens Heinrich Beckmann.