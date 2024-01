Kältefront erreicht Solingen Schnee behindert erneut den Busverkehr

Die Meteorologen hatten rechtzeitig gewarnt – und vielleicht lag es ja daran, dass das befürchtete Chaos zunächst einmal ausblieb. Zwar hat die im Vorfeld angekündigte Schneefront am Mittwochmittag – wie erwartet – auch Solingen erreicht. So setzten kurz nach 12 Uhr in der Innenstadt die ersten Schneefälle ein, die im Verlauf der folgenden Stunden zunehmend in ein dichtes Schneegestöber übergingen. Doch zumindest die Autofahrer hatten sich offenbar darauf eingestellt. Denn wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch gegen 15 Uhr bekannt gab, hatte es bis dahin nur wenige Verkehrsunfälle im Stadtgebiet gegeben.