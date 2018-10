Solingen: Schmitz Apparate- und Maschinenbau hat neuen Gesellschafter

Schmitz Apparate- und Maschinenbau von der Stephanstraße aus dem Industriegebiet Scheuren hat mit dem 27-jährigen Marc Beckmann einen weiteren Gesellschafter in den Familienbetrieb aufgenommen.

Denn Marc Beckmann hat auch frischen Wind in die Abteilung Maschinenbau gebracht. „Er ist sehr gut eingeschlagen und hat neue Ideen mitgebracht“, lobt Althajmer den Solinger, der zunächst Kfz-Mechatroniker gelernt hat, seinen Meister in diesem Beruf abgelegt hat und Maschinenbau studiert hat. Aus dem Studium heraus wurde Beckmann schließlich die Leitung des Maschinenbaus bei Schmitz Apparate- und Maschinenbau angeboten. „Das Angebot konnte ich nicht ablehnen“, sagt der 27-Jährige.

Mit Blick in die Zukunft wird aber auch an die Fachkräfte von morgen gedacht. Da will Jessica Althajmer nichts dem Zufall überlassen. „Wir bilden deshalb jetzt zwei Industriemeister selbst aus. Einen in Kooperation mit der Fortbildungsakademie der Wirtschaft“, sagt die 29-jährige Geschäftsführerin. Über diesen Weg hat man einem jungen Menschen eine Ausbildungschance gegeben, der zwar nicht mit guten Schulnoten glänzen konnte. „Aber sich in den vergangenen zwei Monaten im Unternehmen überaus gut bewährt hat“, sagt Jessica Althajmer. „Die Auszubildenden müssen wollen und wir legen als Familienunternehmen Wert auf Primärtugenden wie beispielsweise Pünktlichkeit“, ergänzt Konstantin Althajmer.