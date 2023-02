Schloss Grünewald in Solingen Aus Romantischem Weihnachtsmarkt wird „Grünewalder Adventstraum“

Tatsächlich sind die Vorbereitungen für den ersten „Grünewalder Adventstraum“ bereits angelaufen, der in diesem Jahr an den drei Adventswochenenden vor Weihnachten seine Premiere hat. So wurden schon etliche Gespräche mit zahlreichen Ausstellern geführt. Und demnächst ist zudem vorgesehen, mit Busunternehmen in Kontakt zu treten, sollen die Gäste beim „Grünewalder Adventstraum“ – wie in den Vorjahren beim „Romantischen Weihnachtsmarkt“ – doch nicht allein aus Solingen sowie der Region den Weg in den Norden von Gräfrath finden.