Ungewöhnliche Veranstaltung in Solingen : Schloss Burg feiert Weihnachten ab 20. Mai

Solingen Ab 20. Mai steigt die erste „Sommerweihnacht“ auf dem Sportplatz Oberburg. Der Ersatz für den ausgefallenen Weihnachtsmarkt bietet auch eine Kunsteisbahn.

Gebrannte Mandeln, Glühwein und geschmückte Tannenbäume – Besucher, die am Wochenende vom 20. bis 22. Mai in Burg Station machen, dürften sich wohl auf einer Art Zeitreise wähnen. Denn dann holt Schloss Burg den im vergangenen Dezember wegen der Corona-Krise abgesagten Weihnachtsmarkt nach. Wobei die Verantwortlichen des Schlossbauvereins davon überzeugt sind, dass die Gäste der „Sommerweihnacht“ auf dem alten Sportplatz in Oberburg trotz möglicherweise eher warmen Wetters ziemlich schnell in eine richtige Adventsstimmung kommen werden.