Solingen schließt Wachpersonal in Freibad nicht aus

Nach Tumulten in Solinger Freibädern : Wachleute an Beckenrand als letzte Option

Thomas Czeckay ruft Badegäste, die sich nicht benehmen wollen, im Freibad Ittertal zur Raison. Die meisten Besucher machen aber keinen Ärger. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Nach den Krawallen der vergangenen Woche blieb am Montag in den Freibädern alles friedlich. Betreiber appellieren an die Vernunft der Gäste. Im Fall der gesuchten Großfamilie im Ittertal gingen zahlreiche Hinweise bei der Polizei ein.

Es war ein regelrechter Traumstart in die dritte Ferienwoche. Nachdem die aktuelle Hitzewelle am zurückliegenden Wochenende eine kleine Auszeit genommen hatte, stiegen die Temperaturen am Montag erneut über die 30-Grad-Grenze. Und die Erholungssuchenden strömten bei strahlendem Sonnenschein dementsprechend wieder in Scharen in die beiden Solinger Freibäder in der Ohligser Heide sowie im Ittertal.

Wobei sich die Besucher diesmal nicht von dem heißen Wetter anstecken ließen. Im Gegensatz zur vergangenen Woche, als die Polizei gleich zweimal aufgrund von Tumulten in die Freibäder hatte ausrücken müssen, blieb gestern alles friedlich, so dass alle Badegäste das kühle Nass einfach nur genießen konnten.

Gleichwohl haben die Vorfälle der zurückliegenden Tage Spuren hinterlassen. So hatten mehrere Jugendliche am Freitag im städtischen Heidebad auf einen Schwimmmeister eingeschlagen und ihn am Kopf verletzt, als der Mann die jungen Leute wegen zu lauter Musik angesprochen hatte. Und am Dienstag war bereits eine 27-Jährige im Freibad Ittertal von einer Großfamilie angegriffen worden, nur weil die Frau ein Mitglied der Familie aufgefordert hatte, ein Mädchen nicht unter Wasser zu halten. Zudem war eine 17-Jährige attackiert worden, die das Geschehen mit ihrem Handy gefilmt hatte.

Im letztgenannten Fall sind bei der Polizei mittlerweile zahlreiche Hinweise auf die Täter eingegangen. Zwar sei es noch nicht gelungen, die Angreifer zu identifizieren, sagte eine Sprecherin der Polizei am Montag auf Nachfrage. Beim zuständigen Kommissariat sind die Beamten aber durchaus optimistisch, der Randalierer über kurz oder lang habhaft zu werden. „Wir bitten weiterhin alle Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit uns in Verbindung zu setzen“, unterstrich die Polizeisprecherin in diesem Zusammenhang.

Allerdings ist es damit alleine nicht getan. Denn auch wenn es sich bei den zwei Vorfällen aus der vergangenen Woche zunächst einmal lediglich um Ausnahmen gehandelt hat und sich die meisten Freibad-Besucher zu benehmen wissen, sind die Verantwortlichen doch sensibilisiert. Beispielsweise wurde der Angriff auf den Schwimmmeister vom zurückliegenden Freitag innerhalb des Teams im Heidebad am Wochenende ausführlich besprochen, wie eine Sprecherin der Stadt betonte.

Mit dem Ergebnis, dass bis auf Weiteres von zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen abgesehen wird. So bestehen aktuell keine Pläne, den in Hoch-Zeiten sechs Angestellten in der Heide Security-Personal zur Seite zu stellen. Für immer ausschließen will die Geschäftsführerin der städtischen Bädergesellschaft, Kirsten Olsen-Buchkremer, einen solchen Schritt indes nicht. „Es gibt dergestalte Erwägungen, die jedoch augenblicklich nicht notwendig erscheinen“, sagte die Rathaus-Sprecherin im Gespräch mit unserer Redaktion.

Tatsächlich wurde bislang weder in der Heide, noch im Ittertal eine Zunahme der Aggressionen festgestellt. „Vielleicht sind die Vorkommnisse der letzten Tage auf das heiße Wetter zurückzuführen“, mutmaßte die Stadtsprecherin, die den Solinger Freibad-Besuchern – wie auch Thomas Czeckay als Leiter der Freizeitbetriebe im Ittertal – im Allgemeinen ein gutes Zeugnis ausstellte.

„Vorfälle wie am Dienstag sind zum Glück die Ausnahme“, versicherte Czeckay, der den Einsatz von Sicherheitsleuten im Freibad Ittertal demzufolge für unnötig und darüber hinaus auch für unrealistisch hält. „Wir sind froh, als Verein das Freibad nach wie vor für die Solinger Öffentlichkeit betreiben zu können“, verdeutlichte der Chef der Freizeitbetriebe. Ein Engagement von Security-Personal sei schon aufgrund der angespannten finanziellen Lage auf der über 100 Jahre alten, idyllisch gelegenen Anlage kaum möglich.