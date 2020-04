Solingen scheitert mit Wunsch, größere Geschäfte zu öffnen : Schließung muss begründet werden, nicht die Öffnung

Solingen Das Land hat klargestellt: Läden mit über 800 Quadratmetern Verkaufsfläche müssen zu bleiben.

Bisweilen bekommen Beobachter den Eindruck, in der Corona-Krise sei zwar der Weg, aber nicht das Ziel bekannt. Schon mehrmals wurden die Kriterien für eine (langsame) Rückkehr zur Normalität geändert. Das untergräbt das Vertrauen in die Entscheidungen – und birgt die Gefahr, dass auf dem Weg raus aus der Krise auch in Solingen manche Geschäfte auf der Strecke bleiben. or