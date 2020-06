Schausteller-Familie in Solingen : Etwas Volksfest-Flair in schwierigen Zeiten

Marcela serviert in „Darmanns Schlemmerecke“ unter anderem Garnelenspieße, aber aich Currywurst und Pommes. Foto: Peter Meuter

Solingen „Darmann`s Schlemmerecke“ verwöhnt seine Gäste auf einem Gelände an der Beethovenstraße mit allerlei ­Jahrmarkts-Gaumenfreuden – und trotzt damit dem coronabedingten Ausfall von Stadtfesten und Kirmessen.

Von Alexander Riedel

Ein Ehepaar macht sich gerade gut gestärkt auf den Weg zum Auto. „Schönes Wochenende“, ruft der Mann zum Abschied noch einmal in Richtung von Evelyn Darmann. Diese winkt den Besuchern zu. „Das sind Stammkunden“, berichtet die Mit-Inhaberin des traditionsreichen Schaustellerbetriebes – und erkennt direkt die nächsten bekannten Gesichter, die die Freifläche am Rande der Beethovenstraße betreten.

Seit mehreren Wochen empfängt dort „Darmann`s Schlemmerecke“ ihre hungrigen Kunden. Im urigen Stand in Form eines Fachwerkhauses mit angedeuteten Dachpfannen und kleinen Giebeln warten Currywurst und Pommes Frites, Spießbraten, Kibbeling, Matjes, Garnelenspieße und andere herzhafte Leckereien auf die Gäste – und vermitteln einen Hauch von dem, was in diesem Jahr so viele Menschen schmerzhaft vermissen: „Seit Ende März hätten wir jede Woche Veranstaltungen gehabt“, sagt Evelyn Darmann.

Info Darmanns Schlemmerecke Öffnungszeiten Den Imbiss als Drive-In, To Go und zum Verzehr vor Ort bietet der Schaustellerbetrieb seit Ende Mai auf dem Gelände an der Beethovenstraße 261 an. Geöffnet hat der Stand von dienstags bis sonntags jeweils von 12 bis 20 Uhr. www.darmann-volksfeste.de

Aber das neuartige Coronavirus kam dazwischen. Und das meint es bekanntlich nicht gut mit öffentlichen Festen. Mindestens bis 31. Oktober gilt ein Verbot für Großveranstaltungen wie Volksfeste und Festivals. Das Dürpelfest, dessen Kirmes Darmanns Jahr für Jahr organisieren, fiel dem ebenso zum Opfer wie zum Beispiel der Remscheider Ostermarkt, die Düsseldorfer Rheinkirmes, die Cranger Kirmes in Wanne-Eickel und der Zöppkesmarkt in Solingen – alles Feste, auf denen das Unternehmen mit seinem Imbiss gestanden hätte.

„Überall hängen die Schausteller am Fliegenfänger“, sagt Evely ­Darmann, betont aber zugleich: „Die Kollegen haben Kampfgeist und geben nicht auf.“ Vielerorts hätten sie nach und nach ihre Drive-In-Plätze eröffnet. „Uns war klar, dass auch wir etwas unternehmen mussten“, erklärt Darmann. Schließlich habe man auch eine Verantwortung für mehrere langjährige Mitarbeiter.

Unter Corona-Vorschriften sind auf der Freifläche die Bänke und Tische nummeriert mit Abstand aufgestellt. Der Ein- und Ausgang erfolgt über separate Spuren. Foto: Peter Meuter

In den Fokus rückte das verwaiste Gelände im Besitz der Firma Walbusch, in Nachbarschaft zu Darmanns eigenem Firmensitz. „Wir haben Christian Walbusch gefragt, ob wir das nutzen dürfen. Und er sagte sofort zu und wollte noch nicht einmal Miete dafür haben“, freut sich Evelyn Darmann über die Solidarität: „Wir sind sehr glücklich, hier stehen zu dürfen“.

Großes Lob zollt sie auch dem Unternehmen Tractive Power, das sich um die Energieversorgung kümmert und kostenlos Material zur Verfügung stellt. „Auch viele Kollegen haben ihre Hilfe angeboten“, sagt sie.

Und so ist das Gelände nun rundum ausgestattet: Es gibt einen Parkplatz, Zäune regeln die Wege zum Imbissstand und von ihm weg, eine Kunstrasenfläche verleiht der Umgebung eine gewisse Gemütlichkeit – ebenso wie die voneinander abgetrennten Tische, an denen man sich, teilweise auch in Zelten, entspannt niederlassen kann.