Moorschnucken : Schafe und Ziegen kehren in die Heide zurück

Solingen Das kreisübergreifende Schafbeweidungsprojekt soll laut der Biologischen Station Mittlere Wupper in Solingen die Artenvielfalt und das Landschaftsbild der Heideflächen langfristig erhalten.

Im Laufe dieser Woch Woche kommt die rund 300-köpfige Wanderschafherde wieder in den Westen von Solingen zurück. Nachdem die Moorschnucken gemeinsam mit einigen Ziegen die Heideflächen im Further Moor und rund um den Wenzelnberg beweidet haben, zieht die Schäferei Eickermann mit ihnen weiter in Richtung Krüdersheide und Götsche. Hier sind sie in der kommenden Woche zu sehen und zu hören. Anschließend geht es weiter in die Ohligser Heide.