Im April im Stadtteil Gräfrath entdeckt Schädelfund führt zu vermisster Frau aus Solingen

Zur Todesursache machte die Polizei am Mittwoch keine Angaben. Allerdings, so der Polizeisprecher, könne ein Fremdverschulden wohl ausgeschlossen werden. Nach dem Verschwinden der Frau war nichts unversucht gelassen worden, um die Verschwundene zu finden. So war der Fall unter anderem auch in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ vorgestellt worden.