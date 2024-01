Hinweisschilder missachtet Erneut bleibt Sattelschlepper in Solinger Hofschaft stecken

Kostenpflichtiger Inhalt Im Dezember war bereits ein anderer Lkw an genau derselben Stelle steckengeblieben. Der Vorfall sorgte damals für eine kurzfristige Sperrung einer S-Bahn-Linie in Solingen. Der Sattelschlepper hatte sich in der Solinger Hofschaft Keusenhof zwischen zwei Fachwerkhäusern fest gefahren. Die Irrfahrt hatte viele Schäden angerichtet. Der Fahrer soll weitergefahren sein, ohne sich um den Schaden zu kümmern.