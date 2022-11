Tausende Teilnehmer in Wald und Gräfrath : Laterne, Laterne – Kinder freuen sich über Martinszüge

Solingen Die Laternen leuchten, die Kinderaugen strahlen. Und der Sankt Martin reitet voran. Am Donnerstag fanden in Wald und Gräfrath zwei der größten Martinszüge in Solingen statt.

In Wald zogen die Grundschulkinder vom Alten Rathaus bis zur Jahnkampfbahn. Dort feierten sie gemeinsam mit Kita-Kindern ein Martinsfest – erstmals veranstaltet vom Evangelischen Kirchenkreis mit Unterstützung vieler Walder Vereine. Auf ein Feuerwerk wurde in diesem Jahr verzichtet, doch das Vorlesen der Martinsgeschichte gehörte ebenso zum Programm wie das Martinsfeuer zum Abschluss.

