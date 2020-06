Spar- und Bauverein Solingen : Sanierung Siedlung Wasserturm auf der Zielgeraden

Rund 21,3 Millionen Euro einschließlich des Neubaus für 5,7 Millionen Euro hat der Spar- und Bauverein am Wasserturm in den vergangenen Jahren investiert. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Solingen Der Spar- und Bauverein Solingen, größte Wohnungsbaugenossenschaft des Rheinlandes, investierte in den vergangenen sechs Jahren in die Siedlung am Wasserturm 21,3 Millionen Euro. Gebaut wurden auch 41 barrierefreie Seniorenwohnungen.

(uwv) Modernisierung und bestandsersetzender Neubau – mit dieser Kombination macht der Spar- und Bauverein Solingen (SBV) seine Siedlungen nicht nur zukunftsfest. Diese Vorgehensweise ermöglicht es insbesondere auch älteren Bewohnern, im gewohnten Siedlungsumfeld zu bleiben, gleichzeitig aber auch, Angebote für Familien zu unterbreiten.

Dieses Konzept ging zuletzt bei der Groß-Modernisierung der Siedlung am Wasserturm auf. Seit sechs Jahren wird dort umfassend instand gesetzt und energetisch modernisiert. Öffentlich gefördert wurden dort auch 41 barrierefreie Seniorenwohnungen. Eine Tagespflegeeinrichtung und ein Bewohnertreff werden seit mehr als eineinhalb Jahren ebenfalls gut angenommen – „und bilden einen Mittelpunkt der Siedlung“, sagt der Vorstandsvorsitzende des SBV, Ulrich Bimberg.

Das Groß-Projekt befindet sich nun auf der Zielgeraden. Einige Restarbeiten sind bis zum Jahresende allerdings noch zu erledigen. Das Investitionsvolumen kann sich sehen lassen: Rund 21,3 Millionen Euro einschließlich des Neubaus für 5,7 Millionen Euro hat die größte Wohnungsgenossenschaft des Rheinlandes am Wasserturm investiert.

Neben der optischen Aufwertung der Häuser wurde auch das Umfeld des Quartiers fit gemacht. Zudem entspannte sich der Parkplatz-Notstand durch den Bau von Carports und Stellplätzen. Zusätzliche Unterstellmöglichkeiten für Fahrräder und E-Bikes wurden geschaffen. In Kooperation mit der BürgerEnergieSolingen (BESG) hat die Genossenschaft überdies zwei Dachflächen der Häuser an der Normannenstraße mit Photovoltaik-Anlagen bestückt.

Da die finanziellen Mittel der BESG begrenzt sind, hat der Spar- und Bauverein im vergangenen Jahr erstmals in Eigenregie fünf weitere Photovoltaik-Anlagen an der Normannen- und der Merowingerstraße errichtet. Zwei weitere Anlagen an der Kirschbaumer Straße und Kasinostraße kommen hinzu. „Jede neue Photovoltaik-Anlage ist ein wichtiger Baustein zur Energiewende vor Ort, der CO 2 einspart und den Strommix verbessert“, sagt SBV-Vorstandsmitglied Jürgen Dingel.