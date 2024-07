Straftat in Solingen Säureanschlag auf Blitzer – Polizei sucht Zeugen

Weil ein Unbekannter am Wochenende eine säurehaltige Flüssigkeit in einen städtischen Blitzer gefüllt hatte, rückte die Feuerwehr zu einem ABC-Einsatz an. Wie die Polizei jetzt im Nachgang berichtet, hatte ein 58-jähriger Mitarbeiter des kommunalen Ordnungsdienstes zuvor damit begonnen, einen mobilen Geschwindigkeitsmessanhänger an der Straße Schwarze Pfähle abzubauen.