Finanzamt Solingen Neue Werte für die Grundsteuer

Info

Hebesätze Der Hebensatz für die Grundsteuer B beträgt in Solingen aktuell 690 Punkte. Der Hebesatz für die Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) beträgt 305 Punkte. Die Einnahmen liegen hier bei rund 60.000 Euro, ist also in Solingen eher zu vernachlässigen. In diesem Jahr rechnet die Stadtkämmerei mit Erträgen von rund 41,4 Millionen Euro aus der Grundsteuer.