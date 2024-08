Veranstaltung in Solingen Der Rosé-Wein ist diesmal der Star beim Fest in der Innenstadt

Von Freitag bis Sonntag standen Erzeugnisse aus den Anbaugebieten Rheinhessen, Pfalz, Mosel und Nahe im Mittelpunkt. Und nach etlichen Jahren, in denen die Sommerparty Echt.Scharf.Solingen parallel auf dem Neumarkt stattgefunden und für rege Wanderungsbewegungen zwischen den Plätzen in der Stadtmitte gesorgt hatte, war nun der Platz vor der evangelischen Stadtkirche der Nukleus des geselligen Lebens in der City. „Das Winzerfest gab es ja auch schon vor der Sommerparty, und auch da waren wir gut besucht gewesen“, sagte Harry Schreier vom gleichnamigen pfälzischen Wein- und Sektgut, der als Organisator acht Kollegen seiner Zunft mit in die Klingenstadt gebracht hatte. „Die Leute kommen sehr gezielt hierher, die meisten haben ihren Stammwinzer“, berichtete er. Und für den reiste der eine oder andere offenbar auch von außerhalb Solingens an: So habe er an diesem Wochenende auch Gäste wiedergesehen, denen er kürzlich beim Winzerfest in Lennep seine Weine kredenzt hatte, erzählte Schreier.