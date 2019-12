Interview Rolf Heller : Herr über 60.000 Bücher und mehr

Rolf Heller ist Vorsitzender des Freundeskreises der Stadtbibliothek. Der Verein besteht seit 20 Jahren und ist nach eigenen Angaben der größte ehrenamtliche Unterstützer einer Bücherei in Deutschland. Foto: Fred Lothar Melchior/Fred Lothar melchior

Solingen Rolf Heller steht seit 2015 dem Freundeskreis der Stadtbibliothek vor. Der Verein besteht seit 20 Jahren.

Von Fred Lothar Melchior

Zwei Jahrzehnte Unterstützung für die Stadtbibliothek: Haben Sie den Geburtstag gefeiert?

Heller Wir haben am 1. Dezember zum ersten Mal ein Weihnachtsessen für die aktiven Mitglieder veranstaltet.

Info Mitglied werden für 18 Euro Zur Person Rolf Heller ist gebürtiger Cronenberger. Der pensionierte Postbeamte ist seit 14 Jahren Mitglied des Freundeskreises und seit 2015 Vorstand. Der 70-Jährige setzt sich jede Woche „weit über 20 Stunden“ für den Verein ein: „Mein ganzes Leben steht dem Verein zur Verfügung.“ Freundeskreis Die jüngsten Mitglieder sind im vierten Lebensjahrzehnt. Sie zahlen im Jahr 18 Euro Beitrag. Öffnungszeiten Im alten Sparkassengebäude am Schlagbaum: dienstags von 10 bis 13 Uhr, mittwochs von 16 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. In den Clemens-Galerien: dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr.

Mussten Sie einen großen Tisch im Restaurant buchen?

Heller Wir haben nur noch 38 Mitglieder. Als ich angefangen habe, waren es 112. Aktiv ist noch ein Dutzend; wirklich aktiv nur acht. Die Unterstützung wird immer weniger. Hilfe kommt nicht zuletzt aus dem Familienkreis – von meinem Schwager Karl Donatz sowie den Nichten Lena und Sarah-Marie.

Für den kleinen Kreis leisten Sie Erstaunliches. Wie viel Geld konnten Sie der Bibliothek in diesem Jahr zur Verfügung stellen?

Heller 2019 müssten wir ungefähr bei 25.000 Euro landen. Es gab aber auch schon bessere Jahre. Das Spitzenergebnis lag bei 33.000 Euro. Die 25.000 Euro haben wir vor allem dank des Ladens in den Clemens-Galerien. Der Standort Kuller Straße ist leider immer noch sehr wenig bekannt. Von zehn Leuten, die zum Mühlenplatz kommen, wissen sechs nichts von dem großen Angebot am Schlagbaum.

Sie waren bis Mai 2018 in den früheren Hussels-Räumen und mussten dann ausziehen. Seit dem 1. Oktober 2018 öffnen Sie dreimal die Woche in einem Raum neben der Biber-Apotheke. Wie sicher ist es, dass Sie bleiben können?

Heller Wir haben leider nur einen Monat Kündigungszeit. Dafür zahlen wir aber auch nur die Nebenkosten.

Und an der Kuller Straße?

Heller Da fressen uns die Nebenkosten auf. Sie liegen bei rund 500 Euro. Die Kündigungszeit beträgt drei Monate; die Miete kostet einen Euro.

Wer kommt zu Ihnen, und was haben Sie Ihren Kunden anzubieten?

Heller In den Clemens-Galerien habe ich Stammkunden nicht nur aus Solingen, sondern auch aus Remscheid, Wermelskirchen, Mettmann und Köln. Beide Standorte zusammengerechnet, bieten wir auf 260 Quadratmetern mehr als 60.000 Titel an. Darunter ist auch ein geringer Anteil an CDs und DVDs. Alles, was doppelt oder dreifach existiert oder zu lange unverkauft bleibt, wird im Keller zwischengelagert.

Was darf ich als Kunde erwarten?

Heller Wir sind gut sortiert. In der Kuller Straße gibt es beispielsweise auch an die 1000 englische Bücher und einige französische.

Was verkauft sich am besten?

Heller Das kann heute das und morgen jenes sein. Zeitlos sind Philosophie, Science Fiction und Fantasy. Was sich gut verkaufen lässt, das ist die dreibändige Geschichte der Stadt Solingen. Davon habe ich schon ein gutes Dutzend an den Mann oder die Frau gebracht. Lexika dagegen will heute keiner mehr haben. Den letzten Brockhaus habe ich vor drei Jahren verkauft. Und die Bücher-Spender sind dann ganz enttäuscht, wenn man nicht interessiert ist. „Die haben doch 3000 Mark gekostet“, heißt es dann.

Gibt es auch noch andere Kunden neben den Privatleuten?

Heller Händler als Kunden sind in den letzten Jahren fast komplett weggebrochen. Der Düsseldorfer Stern-Verlag hat beispielsweise früher einmal spezielle Krimi-Taschenbücher gesucht, die wir in Unmengen hatten. Man könnte mehr verkaufen, wenn man über Internet-Portale wie booklooker anbieten würde. Aber dafür haben wir weder die Leute noch die Zeit.

Wie suchen Sie neue Mitstreiter?

Heller Wir haben es zigmal über die Freiwilligen-Agentur versucht – und nur einen Unterstützer gefunden. Speziell am Samstag könnten wir am Schlagbaum Hilfe gebrauchen. Den Laden in den Clemens-Galerien mache ich alleine.

An Bücherspenden mangelt es Ihnen dagegen nicht.

Heller Wir suchen gezielt Sachen, die höchstens zehn bis zwölf Jahre alt sind, in Topzustand und geruchsneutral. Muffgeruch kriegen Sie aus Büchern nie wieder heraus. Es gibt immer wieder Leute, die uns an der Kuller Straße uralte, schlecht riechende Bücher vor die Tür stellen. Deshalb fahren wir ein- bis zweimal pro Woche zum Altpapiercontainer im Bärenloch.

Übernimmt die Solinger

Stadtbibliothek manche Ihrer

Bücher direkt?

Heller Wir haben in der Stadtbibliothek an der Mummstraße samstags von 11 bis 13 Uhr eine Annahmestelle. Sachen, die sie gebrauchen können, nehmen sie sich heraus.

Sie unterstützen nicht nur die Stadtbibliothek, sondern auch Kindergärten und Schulen. Mit welchem Erfolg?

Heller In den letzten Jahren sind wir ihnen fast hinterhergelaufen, um ihnen Geld oder Bücher zu geben. Seitdem die Lehrer jünger geworden sind . . .

Wie machen Sie

Werbung für sich?

Heller Wir haben eine Homepage, einen Blog und sind bei Facebook. Dort stellt meine Schwester Petra Donatz etwa im Zwei-Monats-Rhythmus Bücher vor. Die Seite wurde zuletzt 1225-mal aufgerufen; gut 5000 Menschen haben sie gesehen.

Was lesen Sie selbst gerne?