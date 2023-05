Technische Betriebe Solingen Rohbau am Müllheizkraftwerk fertig

Rund 150 Mitarbeiter der Technischen Betriebe (TBS) sollen in absehbarer Zeit ihren neuen Arbeitsplatz beziehen: Denn der Rohbau des neuen Verwaltungs- und Betriebsgebäudes an der Eintrachtstraße ist inzwischen fertig. Die Fenster sind eingebaut – und bis Ende des Jahres, so sieht es der aktuelle Zeitplan vor, sollen die Arbeiten am Neubau abgeschlossen sein. Das geht aus einer Informationsvorlage der TBS für den Zentralen Betriebsausschuss zu ihrem Großprojekt rund um das Müllheizkraftwerk an der Sandstraße hervor.