„Spot-on Kultur“ in Solingen : Jannik Föste, Leonora und die wilden Alten

Solingen Bei der ersten große Kulturveranstaltung seit Beginn der Corona-Pandemie stehen heute um die 30 Konzerte, Führungen und Aktionen an neun Veranstaltungsorten an. Ein Höhepunkt: die Premiere der „Rockcity Allstars“ im Theater und Konzerthaus.

Die Besetzung der neuen „Rockcity Allstars“ rund um den musikalischen Leiter Jörg Lehnardt. liest sich wie das kleine Who‘s Who Solinger Musikgrößen aus Rock und Pop. „Solid Groove“ heißt das Programm – „weil wegen SG und so“. Und weil es auch einfach passt. Noch nie gehört und weit mehr als ein spannendes Feature fünf namhafter lokaler Vokalisten: Leonora, Jannik Föste, Hermann Daun, Martin Gerschwitz und Coco Teuber, die Initiator Philipp Müller für dieses klangvolle “Mix and Match“-Projekt gewinnen konnte.

So bedurfte es auch keiner Überzeugungskunst, Profigitarrist Jörg Lehnardt für die „Rockcity Allstars“ mit ins Boot zu holen. „Wir brauchten ja auch eine Backingband, und die habe ich dann vorgeschlagen“, erzählt er. „Ich wollte gerne Mutz an der Gitarre dabeihaben, weil er von hier und vor allem ein toller Gitarrist ist. Und ich wollte gerne Ex-H-Blockx Carsten Steffens, weil ich noch nie mit ihm zusammen gespielt hatte und er ein super Solinger Schlagzeuger ist.“ Die zwei Weiteren sind Kollegen der Groove-Jazzband „Nighthawks“. „An denen weiß ich einfach, was ich habe.“ Bei dem einen handelt es sich um Keyboarder Jürgen Dahmen, bei dem anderen um Multimusiktalent Volker Vaessen am Bass.