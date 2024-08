Freizeitspaß in Solingen Georgs-Ritter laden ein zu Ritterspielen

Natürlich kann an diesem Tag auch das Museum besichtigt werden, geöffnet von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt dazu in Höhe von sechs Euro ist nicht im Preis enthalten. Auch Familienführungen stehen auf dem Programm: Am Samstag, 24. August, von 15.30 bis 16.30 Uhr, am Sonntag, 25. August, von 13 bis 14 Uhr, sowie am Samstag, 31. August, und Sonntag, 1. September, jeweils von 15 bis 16 Uhr. Die Führungen kosten jeweils vier Euro pro Person ab drei Jahren. Zusätzlich kommt noch der Museumseintritt hinzu: er kostet sechs Euro, es gibt aber Ermäßigungen. Wer Lust hat, kann einfach vor Ort ein Tagesticket kaufen.