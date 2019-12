Kirchensanierung : Das Merscheider Wahrzeichen hat Risse

Nicht nur innen, sondern auch außen wurde ein Gerüst an der Merscheider Kirche aufgebaut – für die Befestigung von Zugplatten. Foto: Meuter, Peter (pm)

Solingen Nach der Sanierung des Kirchturms vor sechs Jahren müssen nun Risse in der Evangelsichen Kirche ausgebessert werden. Das allein kostet rund 127.000 Euro. Die Kirchengemeinde bittet um Spenden.

Altar und Kanzel sind hinter einem Meter hohen Gerüst verborgen. Mit weißen Planen ist dieser Bereich der Evangelischen Kirche Merscheid an der Hofstraße abgedeckt. Verborgen bleiben so auch die langen und zum Teil tiefen Risse, die sich durch Teile des Mauerwerks ziehen – auch vor und über der Orgelempore. „Die Risse waren schon lange sichtbar. Es war aber bislang nicht erforderlich, dagegen etwas zu tun“, sagt Kirchbaumeister Klaus Diederich.

Seit Beginn des Jahres hat sich die Lage aber grundlegend verändert. Denn die Risse wurden, so auch Beobachtungen des Organisten, größer. „Wir haben zunächst abgeklärt, ob eine Gefahr für die Gottesdienstbeuscher besteht“, sagt Architekt Andreas Wiedmann, der auch Mitglied des Bauausschusses der Kirchengemeinde ist. Hier konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. „Es hat zu keinem Zeitpunkt Gefahr bestanden, die Kirche zu betreten“, versichert Pfarr Dirk Stark.

Info Der Kirchturm hatte sich zur Seite geneigt Historie Baubeginn für die Merscheider Kirche war am 6. September 1900. Das Richtfest wurde 1901 gefeiert, am 2. März 1902 wurde die Kirche eingeweiht. 2012/2013 wurde der Kirchturm aufwendig saniert. Der Turm hatte sich zur Seite geneigt. Kontakt Pfarrer Dirk Stark, Telefon 33 11 82; pfarrer@merscheid.de

Die Risse in der Merscheider Kirche sind alt. „Die Kirche ist in Bewegung“, sagt Wiedmann mit Blick auf das am 2. März 1902 eingeweihte Haus. Schon kurz nach dem Bau der Kirche hätten sich Risse gebildet. Es wurde nachgebessert, und auch bei der aufwendigen Kirchturmsanierung vor rund sechs Jahren wurde die Rissbildung erneut unter die Lupe genommen.

Die Gründung beziehungsweise das Fundament wurden daraufhin untersucht. Das liegt in etwa zwei Metern Tiefe. Felsiger Boden, der vielleicht für die Gründung besser geeignet wäre, beginnt ab neun Metern. Doch so tief wollte man vor mehr als 100 Jahren offenbar nicht graben. „Die Gründung ist intakt, der Boden in zwei Metern Tiefe tragfähig. Es sackt nichts ab“, betont Architekt Andreas Wiedmann. Dennoch sei das Bauwerk im geringen Bereich in Bewegung. Dies könnte Auswirkungen auf das Bauwerk haben. „Das ist bei jedem Bauwerk der Fall“, sagt der Experte.

Massive Risse in den Decken und Wänden müssen repariert werden. Foto: Meuter, Peter (pm)

Festgestellt wurde bei Untersuchungen aber auch, dass der Mauermörtel zwischen den Steinen nicht die beste Qualität aufweist – auch oben an der Empore. Von daher war die Sanierung der Risse jetzt unausweichlich. Eine Spezialfirma hat nun die Sanierungsarbeiten aufgenommen. Zunächst wurden die tragenden Säulen durch ein Stahlband mit Zugankern gesichert. Danach werden die Risse bindend verpresst. Putz- und Malerarbeiten folgen im neuen Jahr. Läuft alles nach Plan, kann das Gerüst im Febraur wieder aus der Kirche entfernt werden.

Das hoffen jedenfalls zuversichtlich Pfarrer Dirk Stark, Baukirchmeister Klaus Diederich und Architekt Andreas Wiedmann. Denn für die Merscheider ist die Kirche ein Wahrzeichen, für Baukirchmeister Klaus Diderich ist die Kirche „Mittelpunkt des Dorfes“.

Die allerdings viel Geld kostet. Allein für die Risssanierung müssen nun rund 127.000 Euro aufgewendet werden. Die Bezirksregieung Düsseldorf hat der denkmalgeschützten Kirche Fördermittel in Höhe von 23.000 Euro zugesagt. „Finanziell stehen wir dennoch mit dem Rücken zur Wand“, sagt Klaus Diederich. Denn 2012/2013 hatten bereits 700.000 Euro für die Kirchturmsanierung aufgewendet werden müssen. Alle finanziellen Rücklagen der Kirchengemeinde wurden aufgebraucht.

Bitten um Spenden (v.l.): Klaus Diederich, Andreas Wiedmann und Pfarrer Dirk Stark. Foto: Meuter, Peter (pm)

Die Gemeinde ist verschuldet und steht überdies vor weiteren Sanierungsmaßnahmen. Das Gemeindehaus bräuchte ein neues Dach, in der unmittelbar an der Kirche gelegenen Kindertagesstätte (40 Plätze) stünden ebenfalls Sanierungen an. Allein die Dachsanierung würde rund eine halbe Million Euro kosten.

Immerhin: Durch den Verkauf des ehemaligen Pfarrhauses kann ein Teil der erforderlichen Finanzmittel aufgebracht werden. Ohne großzügige Spenden kann der Erhalt der Evangelischen Kirche an der Hofstraße jedoch nicht gesichert werden. „Wir sind darauf angewiesen“, sagt Diederich. „Und wir sind dankbar für jeden Euro“. Für die Sanierung der Risse seien bereits 11.000 Euro an Spenden eingegangen, erklärt Pfarrer Dirk Stark.