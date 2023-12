Start zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember S7 – ab Sonntag fährt hier die RheinRuhrBahn

Was den Betreiber angeht, sieht das ganz so aus. Der Vertrag mit Transdev läuft bis Dezember 2028 und hat eine Verlängerungsoption bis 2031. Allerdings ist aufgrund von Bauarbeiten des Infrastrukturbetreibers DB Netz AG der Streckenabschnitt zwischen den Hauptbahnhöfen Remscheid und Solingen für den Zugverkehr der S 7 vom 10. bis 23. Dezember zeitweise gesperrt. Daher kommt es in diesem Zeitraum zu einem Schienenersatzverkehr mit Bussen.