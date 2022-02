Historisches Solingen : Restaurieren als Familien-Angelegenheit

Solingen Die Geschichte der Hofschaft Schnittert reicht viele Jahrhunderte zurück. Bewohner halten sie wach in ihren persönlichen Erinnerungen, mit Dokumenten – und handwerklicher Arbeit.

Wer vor der mit rot-braunen Feldbrandsteinen gemauerten Fassade steht, hat die Wahl: Er könnte den Türklopfer bedienen – oder den extravaganten Klingelzug, einen Knauf, der sich in eine Wandöffnung hineindrücken lässt. Letzterer ist nur eines von vielen charmanten Details am Fachwerkhaus der Familie Güthues in Schnittert.

Vor allem aber ist es urgemütlich in den verwinkelten Räumen zwischen dunklen Holzbalken, die den Hauch der Geschichte zu atmen scheinen. „Hier wohnen wir seit 1989“, erzählt Hausherrin Bärbel Güthues. Mit der Hofschaft am Rande von Ohligs verbandelt ist sie aber seit ihrer Geburt. In einem Nachbarhaus, das sie durch das Sprossenfenster in ihrem Esszimmer sehen kann, wuchs sie einst auf. Und dort wiederum lebt noch immer ihr Bruder.