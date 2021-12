Pachtvertrag wird aufgehoben : Restaurant Steinhaus schließt bis Ende Februar

Die Stadt strebt für die Location im alten Hauptbahnhof auch zukünftig ein gastronomisches Angebot an. Foto: Peter Meuter

Solingen Nach 15 Jahren endet im neuen Jahr im alten Hauptbahnhof eine Ära.

Über Jahre hinweg war das „Steinhaus“ im alten Solinger Hauptbahnhof eine feste Adresse in der Klingenstadt, wen es um gutes Essen oder (Groß-) Veranstaltungen ging. Doch das ist bald vorbei – und die Stadt muss sich nach einer neuen Nutzung umsehen. Denn wie am Donnerstag bekannt wurde, wird die Steinhaus Gastronomie GmbH, die das gleichnamige Restaurant im früheren Hauptbahnhof betreibt, in Kürze ausziehen.