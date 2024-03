Solingen, Remscheid und Wuppertal unter Druck Städte fordern Altschuldenregelung

Das kommunale Aktionsbündnis „Für die Würde unserer Städte“ mahnt für finanzschwache Kommunen in Nordrhein-Westfalen erneut eine Altschuldenregelung an. Dem Aktionsbündnis gehören mittlerweile 70 Kommunen aus acht Bundesländern an, darunter auch Solingen, Remscheid und Wuppertal. Zwei der neun Sprecher des Bündnisses sind Burkhard Mast-Weisz, Oberbürgermeister der Stadt Remscheid, und Uwe Schneidewind, Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal.