Übernahme der S-Bahn 7 : Vias muss einen Kaltstart auf der Schiene hinlegen

Meinung Solingen / Remscheid Mit dem Betreiber-Wechsel auf der Strecke der S-Bahn 7 von Solingen über Remscheid nach Wuppertal sind längst nicht alle Probleme gelöst. Langfristige Perspektiven müssen her.

Es ist sprichwörtlich der Wechsel der Pferde mitten im reißenden Fluss. Nachdem sich der bisherige Betreiber der S-Bahn 7 Abellio und sein niederländischer Mutterkonzern in den zurückliegenden Monaten mit den Verkehrsverbünden in NRW finanziell überworfen haben, sind die Verantwortlichen unter anderem des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr in dieser Woche endgültig auf die Notbremse getreten und haben die Abellio-Linien in einem Schnellverfahren für die kommenden zwei Jahre an andere Eisenbahn-Unternehmen vergeben.