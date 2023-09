Solinger Amtstierärzte in Sorge Veterinäramt warnt vor Blauzungenkrankheit

Zurzeit grassiert die Krankheit in über 130 Betrieben in den Niederlanden, dort wurden Infektionen mit BTV Serotyp 3 festgestellt, der bei Schafen schwere Krankheitssymptome hervorrufen kann und für den es zurzeit keinen zugelassenen Impfstoff gibt. Dieser Serotyp 3 ist bisher nur in Italien/Sizilien, Nordafrika, Israel und den USA vorgekommen.