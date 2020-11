Corona-Pandemie : Städte wollen Engpässe in Kliniken verhindern

Im Städtischen Klinikum Solingen und in den anderen Krankenhäusern der Klingenstadt gibt es momentan genügend Kapazitäten. Foto: Guido Radtke

Solingen/Remscheid Noch reichen die Betten. Aber bei mehr Corona-Fällen könnte es eng werden. Bund und Land sollen helfen. Stadt wirbt weiter für Schulmodell.

Die Oberbürgermeister der drei bergischen Großstädte fordern Bund und Land auf, die Krankenhäuser in der Corona-Krise stärker zu unterstützen. Denn nachdem die Zahlen der Infektionen und schweren Verläufe zuletzt kontinuierlich nach oben gegangen sind, befürchten die Städte Solingen, Remscheid und Wuppertal, „dass insbesondere die intensivmedizinische Versorgung der Bürgerinnen und Bürger in unseren Städten nicht mehr lange ausreichen wird, um Menschenleben zu retten“.

Darum verlangen der Solinger OB Tim Kurzbach (SPD) und seine Kollegen aus Remscheid und Wuppertal, Burkhard Mast-Weisz (SPD) sowie Dr. Uwe Schneidewind (Grüne), von Bundes- und die Landesregierung, zu handeln. Beispielsweise sei es geboten, zu den Regelungen des Frühjahrs zurückzukehren, als an die Krankenhäuser Pauschalen für Intensivbetten gezahlt wurden, die für Corona-Patienten freigehalten wurden. „Mit großer Sorge betrachten wir die Entwicklung der stationären und intensivmedizinischen Kapazitäten“, heißt es in einem Brief der Oberbürgermeister an NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU).

Remscheider Sana-Klinikum befindet sich seit etlichen Jahren im Gegensatz zum Klinikum Solingen in privatwirtschaftlicher Hand. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

INFO Quarantäne-Zahlen werden angeglichen Lage In Quarantäne befinden sich nach der städtischen Statistik 2759 Personen. Gesondert ausgewiesen werden die Schulzahlen mit 2921 Lehrern undSchülern in Quarantäne. Die Zahlen basieren auf differenten Melde-Modalitäten und sollen nun angeglichen werden. Eine einfache Addition könnte wegen Doppelmeldungen ein verzerrtes Bild liefern.

Dabei ist die Situation in den Städten durchaus verschieden. So befinden sich in Solingen zurzeit beispielsweise 50 Corona-Infizierte in stationärer Behandlung. 19 Personen wiederum werden intensivmedizinisch betreut, weswegen die Lage in Solingen für sich genommen noch nicht an einer Belastungsgrenze angelangt ist.

Der Solinger Oberbürgermeister Tim Kurzbach (SPD). Foto: Peter Meuter

Aber das ist keine absolute Garantie für die Zukunft. Denn tatsächlich nehmen die Solinger Krankenhäuser im Notfall auch Patienten etwa aus Remscheid auf, so dass die Gesamtsituation sehr wohl einen kritischen Punkt erreichen könnte. Zwar versicherte Solingens OB Kurzbach am Donnerstag, in der Klingenstadt gebe es seit dem Frühjahr Notfall-Konzepte, wodurch im Bedarfsfall zusätzliche Notfallbetten bereitstünden.

Burkhard Mast-Weisz (SPD) ist Oberbürgermeister von Remscheid. Foto: Jürgen Moll

Gleichwohl sind auch solche Kapazitäten sowie das bereitstehende Personal endlich – zumal darüber hinaus „ertragsorientierte Krankenhäuser in privater Trägerschaft angesichts der unattraktiven Refinanzierung der Corona-Patienten keine intrinsische Motivation haben, zugunsten von Corona-Patienten Elektivpatienten abzuweisen“, wie es in dem Schreiben der drei Oberbürgermeister heißt. Im Klartext: Es müssen Regeln her, die es speziell auch privatwirtschaftlichen Kliniken wie zum Beispiel in Remscheid ermöglichen, bei einem Ansteigen von Corona-Fällen ohne finanzielle Einbußen Platz zu schaffen.

Dr. Uwe Schneidewind (Grüne) ist neuer OB in Wuppertal. Foto: dpa/Christoph Petersen

Eine Lösung hierfür erwarten sich die Städte nun von den höheren staatlichen Ebenen wie Bund und Land. Wobei die Ansichten auf einem anderen Gebiet, der Schulpolitik, zwischen Solingen und dem Land NRW ebenfalls nach wie vor weit auseinander gehen.

So warben Oberbürgermeister Kurzbach und Schuldezernentin Dagmar Becker am Donnerstag noch einmal für das „Solinger Modell“, das einen Wechsel von Präsenz- sowie Distanzunterricht vorsieht und das in der vergangenen Woche von NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) abgelehnt worden war.

„Die Situation in den Schulen ist weiter heftig“, sagte Kurzbach, nachdem am Abend zuvor bereits im Landtag eine Debatte um die Schulpolitik in der Corona-Krise stattgefunden hatte. „Ein nachvollziehbares Konzept hat die Landesregierung nicht vorgelegt“, sagte im Anschluss der Solinger SPD-Chef und Landtagsabgeordnete Josef Neumann, der das Land zum Handeln aufforderte

Und auch die Grünen in der Klingenstadt sprachen sich einmal mehr für das „Solinger Modell“ aus. Dabei widersprachen die Grünen der Darstellung, in Solingen sollten 50 Prozent der Schüler von zu Hause aus unterrichtet werden. Schließlich seien Grund- und Förderschüler sowie Prüfungsklassen nicht betroffen, betonte Grünen-Fraktionssprecherin Juliane Hilbricht.