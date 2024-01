Ausstand der GDL-Lokführer auch in Solingen und Remscheid Rhein-Ruhr-Bahn: Streik auf Linie der S7 ist beendet

Gute Nachrichten für die Fahrgäste der RheinRuhrBahn – und damit auch für die Fahrgäste der S7, die auch in Solingen hält: In den Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat die Transdev-Gruppe, Muttergesellschaft der RheinRuhrBahn, eine Rückkehr an den Verhandlungstisch und ein frühzeitiges Ende der Warnstreiks erreicht. Das berichtet jetzt der Sprecher der Transdev Rhein-Ruhr GmbH, Tim Nowak.