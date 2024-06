Sonderfahrten zu „650 Jahre Stadt Solingen“ Mit Volldampf über die Müngstener Brücke

Hier ist alles aus hellem Holz – die Verkleidung der Wand ebenso wie die Bänke. Die entsprechen vielleicht nicht unbedingt heutigen Vorstellungen von Bequemlichkeit, aber für einen Ausflug in die Geschichte des Bahnreisens darf es sich auch mal ein bisschen härter unter den vier Buchstaben anfühlen. „Hier ist doch alles tipptopp, auch die Türen“, merkte Fahrgast Franz Kühn aus Langenfeld an – womöglich in Anspielung auf manch defekte, halbautomatische Schiebetür moderner Bahnen. „Bei mir weckt das hier nostalgische Gefühle“, verriet er, während sich der Zug leicht ruckelnd mit einem Fauchen in Bewegung setzte. Die Fahrt erinnere ihn an eine Jugend-Reise nach Südtirol in den 1960er Jahren. „Und auch der Duft des Maschinenöls ist genauso wie damals“, fügte er schmunzelnd hinzu.