Höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands : Spektakuläre Aussicht für Mutige - 777 Stufen führen auf die Müngstener Brücke

Am gigantischen Brückenbogen entlang führen 777 Stufen nach oben. Foto: Deepwood

Solingen/Remscheid Sie ist die höchste Eisenbahnbrücke Deutschlands. Entsprechend spektakulär ist die Aussicht von der Müngstener Brücke. Am 1. August geht der Brückensteig in Betrieb, auf dem Kletterer in 100 Metern Höhe einen Rundblick über das Tal der Wupper genießen können.

Für Leute, die unter Höhenangst leiden, dürfte es ein wohl eher zweifelhaftes Vergnügen werden. Doch auf Menschen, die schwindelfrei sind, wartet ab dem 1. August eine spektakuläre Aussicht. Denn an diesem Tag geht an der Müngstener Brücke zwischen Solingen und Remscheid der sogenannte Brückensteig in Betrieb, auf dem Mutige sodann von Deutschlands höchster Eisenbahnbrücke in 100 Metern Höhe einen Rundblick über das Tal der Wupper genießen können.

Dabei, das machten die Verantwortlichen der Firma Deepwood GmbH aus Wuppertal bei der Präsentation des Projektes am Dienstag in Haus Müngsten deutlich, besteht bei dem Aufstieg in schwindelerregende Höhen keinerlei Gefahr, erhalten alle Teilnehmer der von ausgebildeten Trainern geführten Touren vor dem Antritt eine Einweisung. Zudem sind die Kletterer während der Besteigung der Brücke über Gurte sowie durch ein durchlaufendes Sicherheitssystem gesichert.

Tatsächlich werden die Ausflüge auf den Stahlkoloss von Haus Müngsten aus starten. Von dort geht es in Kleingruppen zunächst an den Hängen die Wupperberge hinauf, ehe die Teilnehmer über Wartungswege am Rundbogen der Brücke auf die Plattform in erwähnten 100 Metern Höhe gelangen. Zwischendurch werden dabei immer wieder Pausen eingelegt, in denen die Führer Hintergrundinfos zur Brücke geben und die Kletterer Gelegenheit erhalten, Fotos zu schießen.