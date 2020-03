Maßnahmen im Brückenpark : Lebenshilfe eröffnet Kiosk in Müngsten neu

Der Brückenpark in Müngsten mit der Gastronomie in Haus Müngsten gehört zu den touristischen Hauptattraktionen in der Region. Zurzeit läuft für die Müngstener Brücke die Bewerbung um den Titel „UNECO-Weltkulturerbe“. Foto: Martin Oberpriller

Solingen/Remscheid Ab April gibt es an den Wochenenden im Schatten der Müngstener Brücke wieder Snacks. Die Lebenshilfe reaktiviert den Container am Eingang des Brückenparks. Die SPD erhofft sich einen echten Schub für Welterbe-Bewerbung.

Die fastfood-freie Zeit im Brückenpark Müngsten nähert sich ihrem Ende. Denn nachdem der Kiosk am Eingang des Parks vor einigen Jahren geschlossen worden ist, plant die Solinger Lebenshilfe nun, dem bislang leerstehenden Container schon in einigen Wochen neues Leben einzuhauchen – und auf diese Weise eine empfindliche Lücke im Versorgungsangebot des touristischen Anziehungspunktes an der Wupper zu schließen.

Das hat die Betriebsleiterin des von der Lebenshilfe geführten Restaurants Haus Müngsten, Sabine Groß, am Dienstag auf Nachfrage bestätigt. „Wir werden den Kiosk zum Beginn der Sommersaison am 1. April eröffnen“, sagte Groß, deren Ziel es ist, allen Park-Besuchern, die nicht in dem Restaurant einkehren möchten, an den Wochenenden wieder eine kulinarische Alternative zu bieten. So sollen auf der Speisekarte des Kiosks unter anderem Pommes frites, Bratwürstchen sowie Getränke zur Auswahl stehen.