Wirtschaft in Solingen und Remscheid Einzelhandel ist das „absolute Sorgenkind“

Und vielleicht auch als Ausbildungsbetrieb: Der Mangel an Bewerbern soll sich dieses Jahr besonders in Remscheid auswirken. Die IHK versucht mit vielen Veranstaltungen gegenzusteuern: Am 3. März stellen sich 80 Firmen im Wuppertaler IHK-Gebäude beim „Bewerber-Dating“ vor. Anfang Mai soll es eine Aktion in Solingen geben, Anfang Juni eine in Remscheid. Kommende Woche lädt die Kammer zu einem Eltern-Info-Abend ein.